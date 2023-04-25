Илон Маск: использование доллара в санкциях ведёт к отказу от его использования

Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Систематическое использование властями США доллара в качестве санкционного средства может привести к прекращению его использования в мире, написал 25 апреля в Twitter американский предприниматель Илон Маск.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если вы достаточное количество раз применяете валюту в качестве оружия, другие страны откажутся от её использования», — так Маск прокомментировал сообщение о том, что доля доллара в мировых расчётах сокращается в 10 раз быстрее, чем в предыдущие 20 лет.

В марте 2023 года Маск отмечал, что некоторые страны захотели отказаться от использования доллара в качестве резервной валюты из-за слишком жёсткой политики США.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с ИА REGNUM заявил, что противостояние США и России заставило многие страны поторопиться с поиском резервной валюты, альтернативной доллару. Так он прокомментировал прогнозы валютного аналитика Стивена Джена, который отметил, что доллар потерпел крах в качестве резервной валюты и что этот процесс ускорился после того, как США решили использовать свою власть над долларовой системой в противостоянии с Россией.