Москва, , 14:21 — REGNUM За первые три месяца 2023 года граждане и бизнес приобрели у Москвы 550 объектов нежилой недвижимости. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов Пресс-служба КЭПиИЗО

«Текущий показатель является рекордным за все время проведения столичных торгов. Во многом таких результатов удалось достичь благодаря переводу процедуры реализации городского имущества в электронный вид и увеличению числа доступных лотов», — заявил Ефимов. Он добавил, что к объектам нежилой недвижимости относятся здания, помещения и машино-места. Суммарно площадь приобретенных объектов достигает почти 110 тысяч квадратных метров.

Электронный формат процедуры позволяет пройти все этапы реализации, включая подачу заявки, участие в торгах, заключение договора и регистрацию права собственности. Так, покупатель недвижимости может проделать все процедуры онлайн без посещения органов власти.

349 лотов были реализованы через публичное предложение, 82 — через продажу без объявления цены, добавляет министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Он поясняет, что при продаже без объявления цены стоимость назначается покупателем. «Высокий интерес к городской недвижимости также объясняется возможностью приобрести объекты по цене ниже той, что была определена независимым оценщиком при выставлении на аукционы», — отметил Гаман.