ВСУ обстреляли село Лимановка в Запорожской области
Мелитополь, 25 апреля 2023, 18:22 — REGNUM ВСУ обстреляли населённый пункт Лимановка в Запорожской области. Об этом 25 апреля сообщил в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, руководство Украины продолжает наращивать интенсивность обстрелов городов и сёл Запорожской области.
«Село Лимановка Михайловского района Запорожской области подверглось обстрелу со стороны террористов», — написал он.
Рогов отметил, что обстрел осуществлялся с использованием боеприпасов натовского калибра. В результате атаки повреждения получили газопровод и частные домовладения.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли город Токмак и село Великая Знаменка в Запорожской области. При обстреле Токмака один мирный житель погиб, ещё четверо получили ранения. В результате обстрела Великой Знаменки погиб один человек, ещё один пострадал.