Мелитополь, 25 апреля, 2023, 18:22 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населённый пункт Лимановка в Запорожской области. Об этом 25 апреля сообщил в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

По его словам, руководство Украины продолжает наращивать интенсивность обстрелов городов и сёл Запорожской области.

«Село Лимановка Михайловского района Запорожской области подверглось обстрелу со стороны террористов», — написал он.

Рогов отметил, что обстрел осуществлялся с использованием боеприпасов натовского калибра. В результате атаки повреждения получили газопровод и частные домовладения.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли город Токмак и село Великая Знаменка в Запорожской области. При обстреле Токмака один мирный житель погиб, ещё четверо получили ранения. В результате обстрела Великой Знаменки погиб один человек, ещё один пострадал.