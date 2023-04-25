War Zone: ВСУ нуждаются в бронетанковых частях НАТО из-за удара России в Донбассе

Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) остро нуждаются в поддержке механизированных подразделений, подготовленных в странах Североатлантического альянса, заявил обозреватель портала War Zone Стетсон Пейн.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, войска Украины ушли в пассивную оборону и требуют подкрепления от новых бронетанковых частей. Это подтверждают сообщения с передовой. Пейн считает, что натиск ВС России в Донбассе мешает руководству Украины нанести контрудар.

«Снятие давления с линии фронта в Донбассе должно быть как минимум желательным побочным эффектом любого… контрнаступления», — говорится в материале.

Обозреватель напомнил, что ВСУ испытывает острую нехватку живой силы. Ситуация в Артёмовске лучше всего иллюстрирует реальное положение украинской армии, резюмировал автор.

Как сообщало ИА REGNUM, российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артёмовска. Отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск совместно с подразделениями ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

Накануне российские военные освободили два квартала в западной части города Артёмовска. Днём ранее Минобороны также сообщило об освобождении двух кварталов.

Ранее украинский президент заявил, что Украина не может перестать бороться за Артёмовск, так как его сдача откроет слишком много возможностей для российских военных. При этом ситуацию в городе он назвал очень тяжелой для армии своей страны.