Два украинских пограничника утонули при патрулировании Днепра в Черниговской области

Киев, , 17:59 — REGNUM В Черниговской области при патрулировании Днепра утонули два украинских пограничника. Об этом 25 апреля сообщает украинское издание «Страна».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации издания, инцидент произошёл 24 апреля. Лодка, в которой находился пограничный наряд из пяти человек, была перегружена и начала набирать воду.

Отмечается, что трое военных смогли выбраться на берег. Ещё двое погибли — сержант, управлявший лодкой, и рядовой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили на донецком направлении до 360 украинских военных и наёмников. Кроме того, ВСУ потеряли восемь боевых бронированных машин, семь БМП, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу Д-20.