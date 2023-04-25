Киев, 25 апреля, 2023, 17:59 — ИА Регнум. В Черниговской области при патрулировании Днепра утонули два украинских пограничника. Об этом 25 апреля сообщает украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации издания, инцидент произошёл 24 апреля. Лодка, в которой находился пограничный наряд из пяти человек, была перегружена и начала набирать воду.

Отмечается, что трое военных смогли выбраться на берег. Ещё двое погибли — сержант, управлявший лодкой, и рядовой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили на донецком направлении до 360 украинских военных и наёмников. Кроме того, ВСУ потеряли восемь боевых бронированных машин, семь БМП, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу Д-20.