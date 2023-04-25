Париж, , 17:58 — REGNUM С начала спецоперации на Украине погибли не менее 10 воевавших на стороне ВСУ французов, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания, всего на территории страны сейчас могут находиться от 60 до 70 французов.

«Вместе с тем поток людей за последние месяцы, как кажется, иссяк», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост главы Белого дома Роберт Кеннеди — младший заявил, что внучатый племянник бывшего президента США Джона Кеннеди служил в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) пулемётчиком. На предвыборном митинге американский политик рассказал о службе сына Коннора на Украине.