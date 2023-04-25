Немецкий журналист Штайнгарт рассказал, почему стратегия Запада на Украине не приносит успеха

Берлин, , 18:07 — REGNUM Стратегия западных стран по Украине не работает, поскольку имеется ряд неприятных для Запада факторов, касающихся этой бывшей советской республики. Об этом написал немецкий журналист Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Украина всё больше напоминает разваливающуюся страну. Так, одним из аспектов автор статьи назвал слишком длинную линию фронта, из-за которой ВСУ не могут добиваться каких-либо успехов. Журналист также обратил внимание на то, что экономические санкции, которые ввёл Евросоюз в отношении России, также не оказали никакого эффекта.

Обозреватель подчеркнул, что Европа не смогла сделать из России «изгоя мирового сообщества», при этом большая часть стран указывает на то, что в том числе и США несут ответственность за то, что происходит на Украине. При этом Кремль смог укрепить отношения с Китаем, и об этом свидетельствуют торговые показатели.

Автор статьи указал на то, что ещё одним неприятным фактором для западных стран стало количество направленных на Украину денежных средств. Он отметил, что несмотря на десятки миллиардов долларов, Украина так и не смогла достигнуть успехов на поле боя. Он также отметил, что ранее поддерживавшая Киев общественность постепенно начала охладевать к Украине, она стала всё чаще выражать своё недовольство длительностью этого конфликта.

Штайнгарт высказал мнение о том, что хвалёное единство Запада и стран НАТО существует лишь на словах, так как фактически союзники Украины поставляют оружие Киеву неодинаково, а некоторые страны имеют разногласия в НАТО. Автор статьи уверен, что Западу нужно пересмотреть подход к конфликту на Украине, в противном случае его ждёт провал, несмотря на все вложенные усилия, оружие, оборудование и деньги. Он отметил, что без изменений в стратегии Киев станет новым Кабулом.

Как передавало ИА REGNUM, подполковник Вооружённых сил США Тони Шаффер высказал мнение о том, что президент Украины использует ситуацию вокруг возможного контрнаступления ВСУ для вовлечения НАТО в конфликт и его расширения.

По мнению офицера, глава киевского режима пытается заставить Запад оказывать большую поддержку для достижения своих целей, для продолжения и расширения конфликта, пытается добиться непосредственно вмешательства НАТО.