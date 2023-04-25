Лондон, 25 апреля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Британский принц Гарри будет присутствовать на коронации своего отца Карла III, но ему отведут место «в 10 рядах» от других членов семьи. Об этом пишет газета The Sun.

Dod.defense.gov Принц Гарри

По словам бывшего королевского дворецкого Пола Баррела, место герцога Сассекского в десятом ряду может быть «благословением», так как даст ему возможность быстро уйти.

Баррелл добавил, что шансов на примирение Гарри с отцом и братом нет, и у Виндзоров он встретит «ледяной приём». Вероятно, они не смогут даже поговорить с принцем во время его короткого визита в Великобританию.

Он также отметил, что Гарри будет присутствовать на коронации, потому что этого хочет его отец. Но «слоняться без дела» после прибытия в Великобританию Гарри не будет, предположительно, он пробудет там меньше суток.

Как сообщало ИА REGNUM, принц Гарри и его супруга Меган Маркл находятся в конфликте с королевской семьёй, в том числе из-за скандального интервью пары Опре Уинфри и выхода мемуаров принца под названием «Запасной». В книге Гарри заявил, что был для своей семьи человеком второго сорта. С 2020 года супруги живут в США. Коронация Карла III назначена на 6 мая.