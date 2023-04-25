Тверь, , 17:38 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл сегодня, 25 апреля, заседание правительства региона. Основной темой обсуждения стал вопрос внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«В послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул важность обновления социальной инфраструктуры в регионах опережающими темпами. Сегодня большая часть предлагаемых изменений в закон направлена главным образом на успешную реализацию проектов именно в социальной сфере», — сказал Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в сфере здравоохранения объём расходов будет увеличен более чем на 2 млрд рублей. Средства направят на завершение строительства детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери, поликлиники в Старице, а также на строительство в 2023–2025 годах амбулатории в посёлке Новозавидовский Конаковского района. Предусматриваются средства на капитальный ремонт здания Ржевского роддома, инфекционного отделения Бологовской ЦРБ, приобретение, монтаж, оснащение и благоустройство 27 новых модульных ФАПов и 6 врачебных амбулаторий в селах и посёлках региона, приобретение оборудования для сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, а также на ряд других направлений здравоохранения.

В сфере образования дополнительные средства направят на строительство школ в Твери (в микрорайоне Южный и на улице Цветочной), деревне Вахонино Конаковского района, детского дома в Калязине. Предусмотрены средства на реализацию и нового проекта — строительство спортивного зала при школе № 3 в городе Нелидово. С вопросом о необходимости создания объекта к губернатору во время прямого эфира на телеканале «Россия 24. Тверь» обращался учащийся этой школы Артем Никитин. Глава региона сообщил о планах по вводу объекта в 2024 году.

Игорь Руденя неоднократно отмечал, что развитие спортивной инфраструктуры играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. Создание условий для занятий спортом детей и молодёжи является одним из приоритетов. Так, в Твери в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» строится крытый футбольный манеж, завершается строительство многофункционального спортивного центра — гребной базы на реке Тверце и спортивного центра по видам гребли на реке Волге. По данным объектам также внесены изменения в областной бюджет.

Кроме того, выделяются дополнительные средства на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, социальную поддержку населения, в том числе для предоставление субсидий на догазификацию. Внесены изменения по финансированию проведения в 2023–2024 годах ремонтно-реставрационных работ на 9 объектах культурного наследия в Твери, Калязине, Вышнем Волочке, Торжке, селе Берново Старицкого округа, а также на реализацию проектов в сфере туризма, включая продолжение строительства комплекса обеспечивающей инфраструктуры кластера «Волжское море», предоставление господдержки на развитие инфраструктуры туризма, создание туристских кодов центров городов.

Существенно увеличен объём средств на капитальный ремонт и строительство дорожной сети, в первую очередь по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Объём дорожного фонда Тверской области на 2023 год составит 20,6 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул, исполнительным органам Тверской области, ответственным за реализацию проектов, по которым увеличивается финансирование, необходимо в установленные сроки обеспечить получение документов государственной экспертизы, заключение государственных контрактов и их реализацию в строгом соответствии с утверждёнными планами-графиками.