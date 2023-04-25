Будапешт, 25 апреля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Венгрия выступает за сохранение запрета на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года. Будапешт также хотел бы, чтобы Европейская комиссия (ЕК) компенсировала расходы на транспортировку этих товаров через Восточную Европу. Об этом 25 апреля сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, принимающий участие в совещании со своими коллегами из стран ЕС в Люксембурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Мы хотим сохранить запрет на импорт с Украины до конца года, чтобы решить проблему потерь, понесённых фермерами, и обеспечить их финансовую поддержку», — сказал он в видеообращении, размещённом в запрещённой социальной сети.

Надь подчеркнул, что Венгрия будет добиваться того, чтобы ЕК не применяла двойные стандарты и венгерские фермеры смогли получить свою выгоду.

«Я предложу комиссии предоставить транзитную помощь для покрытия расходов на транспортировку по суше продукции с Украины в третьи страны, чтобы гарантировать, что украинское зерно действительно попадает туда, где оно необходимо», — добавил министр сельского хозяйства.

Представитель венгерского правительства отметил, что поставки продукции с Украины в страны Европы по демпинговым ценам нанесли ущерб местным фермерам, нарушив ситуацию на рынке. Он также добавил, что ждёт «жёсткой борьбы и длительных переговоров» по этой теме на совещании в Люксембурге.

Ранее обозреватель американского издания Foreign Policy Кристина Лю отметила, что поставки украинского зерна на рынки Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши разозлили фермеров этих стран. Она указала, что дешёвое зерно с Украины не прошло транзитом через указанные страны, а попало на их внутренние рынки, что стало причиной недовольства местных аграриев.

Между тем в МИД России заявили, что система вывоза аграрной продукции с Украины, которая на сегодняшний день налажена в Евросоюзе, начинает давать трещины.