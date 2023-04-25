В ВСУ пожаловались на секретное приложение в телефонах российских военных
Киев, 25 апреля 2023, 17:25 — REGNUM Вооружённые силы России используют смартфоны с приложением, где есть координаты позиций ВСУ. Об этом заявил командующий восточной группировки ВСУ Александр Сырский.
По его словам, командиры российских штурмовых групп «используют смартфоны со специальным программным обеспечением Alpine Quest GPS».
Он добавил, что в программе имеются координаты позиций огневых средств ВСУ, а также объекты атаки и маршруты выдвижения к ним.
Вооружённые силы России наносят войскам ВСУ мощное огневое поражение, заключил Сырский.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины потребовал от Сырского удерживать Артёмовск (украинское название ― Бахмут) вплоть до 9 мая.
Ранее один из командиров штурмовой группы в Артёмовске заявил, что командование ВСУ держит город «живыми щитами» из своих военных, а не грамотной обороной и фортификацией. Он добавил, что Киев отправляет в «бахмутскую мясорубку» всё новые и новые подразделения, при этом обороны и сопротивления противника не было вообще.