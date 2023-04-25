Киев, 25 апреля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России используют смартфоны с приложением, где есть координаты позиций ВСУ. Об этом заявил командующий восточной группировки ВСУ Александр Сырский.

Кадр из видео с канала: Klimenko Time Александр Сырский

По его словам, командиры российских штурмовых групп «используют смартфоны со специальным программным обеспечением Alpine Quest GPS».

Он добавил, что в программе имеются координаты позиций огневых средств ВСУ, а также объекты атаки и маршруты выдвижения к ним.

Вооружённые силы России наносят войскам ВСУ мощное огневое поражение, заключил Сырский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины потребовал от Сырского удерживать Артёмовск (украинское название ― Бахмут) вплоть до 9 мая.

Ранее один из командиров штурмовой группы в Артёмовске заявил, что командование ВСУ держит город «живыми щитами» из своих военных, а не грамотной обороной и фортификацией. Он добавил, что Киев отправляет в «бахмутскую мясорубку» всё новые и новые подразделения, при этом обороны и сопротивления противника не было вообще.