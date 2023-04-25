Житель Москвы, пытавшийся уехать воевать в украинской армии, получил 4,5 года колонии

Белгород, , 17:25 — REGNUM Гражданин России, планировавший уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ, осуждён в Белгороде на 4,5 года колонии за попытку совершения госизмены. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба управления ФСБ по Белгородской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мужчина 1994 г. р. намеревался незаконно пересечь государственную границу РФ с целью перехода на сторону ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он не довёл до конца преступное намерение и был задержан в Грайворонском районе Белгородской области.

В отношении жителя Москвы возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к государственной измене». Он признал свою вину и раскаялся.

Белгородский областной суд признал его виновным и приговорил к 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему присуждён штраф в размере 300 тыс. руб. и конфискация денежных средств в размере 430 тыс. руб. и более 52 тыс. гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в отношении 19-летнего жителя Твери было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена» Он хотел уехать на Украину воевать против Вооруженных сил РФ, но несколько месяцев не мог этого сделать, так как находился в спецприёмнике за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Он приехал в Белгородскую область и выжидал подходящего момента, чтобы перейти границу.