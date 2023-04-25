Москва, 25 апреля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Общественные активисты потребовали лишить российского гражданства народную артистку России Тамару Гвердцители. Об этом 25 апреля сообщает Telegram-канал «Mash».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тамара Гвердцители. Фестиваль «Спасская Башня 2021». Красная Площадь. Москва

По информации журналистов, соответствующее обращение направлено в Следственный комитет и Генпрокуратуру России.

По словам руководителя Воронежского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрея Згонникова, которые приводят авторы канала, после начала СВО певица отменила свой тур по городам России, затем «творчески замолчала» и уехала за границу. Спустя год, обратил внимание общественник, Гвердцители запланировала концертный тур в США.

Как передавало ИА REGNUM, в общественном движении «Ветераны России» предложили конфисковать принадлежащее певице Софии Ротару имущество в Москве, а вырученные средства направить на поддержку малоимущих граждан и добровольцев СВО. «Ветераны России» направили обращения в Генпрокуратуру и ФНС (с просьбой проверить законность приобретения Ротару имущества и распоряжения им), а также в Следственный комитет (с просьбой проверить, не финансировала ли Ротару ВСУ).