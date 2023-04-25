Москва, 25 апреля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции Вооружённые силы РФ начали применять новейшие танки Т-14 «Армата». Об этом 25 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Алексей Майшев/РИА Новости Танки Т-14 «Армата»

По информации агентства, российские войска начали применять танки «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ. При этом в прямых штурмовых действиях эти машины пока не участвовали.

Уточняется, что в зоне спецоперации танки «Армата» получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлены кадры боевой подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. На кадрах можно увидеть характерные очертания башни боевой машины, а также колонну из трёх «Армат».