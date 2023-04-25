Свято-Игнатьевский храм в Донецке повреждён при обстреле со стороны ВСУ
Донецк, 25 апреля 2023, 17:02 — REGNUM В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены фасад и остекление Свято-Игнатьевского православного храма, сообщил 25 апреля глава города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Куйбышевского района повреждены фасад и остекление Свято-Игнатьевского храма на Манежном проспекте», — написал он в Telegram-канале.
Храм расположен в пешей доступности от донецкого аэропорта.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в результате обстрела украинской армией Петровского района Донецка погиб мирный житель.
При обстреле киевскими войсками Макеевки в ДНР две мирные жительницы погибли. Ещё одна женщина пострадала.