Донецк, 25 апреля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены фасад и остекление Свято-Игнатьевского православного храма, сообщил 25 апреля глава города Алексей Кулемзин.

(сс) Андрей Бутко Свято — Игнатьевский храм.

«В результате обстрела Куйбышевского района повреждены фасад и остекление Свято-Игнатьевского храма на Манежном проспекте», — написал он в Telegram-канале.

Храм расположен в пешей доступности от донецкого аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в результате обстрела украинской армией Петровского района Донецка погиб мирный житель.

При обстреле киевскими войсками Макеевки в ДНР две мирные жительницы погибли. Ещё одна женщина пострадала.