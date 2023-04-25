Bild: Бербок проигнорировала приглашение на заседание СБ ООН во главе с Лавровым

Берлин, , 17:04 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проигнорировала приглашение на заседание Совета Безопасности ООН, на котором председательствовал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом 25 апреля написала немецкая газета Bild.

Анналена Бербок Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации журналистов, она была приглашена на это заседание, но не поехала в Нью-Йорк, а вместо этого занялась репатриацией граждан Германии из Судана.

На своей странице в социальной сети Бербок написала, что МИД Германии выступает за прекращение огня в Судане.

«Я чётко говорю сторонам конфликта: если вы заботитесь о своей стране, то сложите оружие», — написала дипломат.

При этом пользователи социальной сети, комментируя эту запись, отметили, что решительных действий от Германии в настоящее время ждут именно по конфликту на Украине, который и был одним из предметов обсуждения в ООН.

Как передавало ИА REGNUM, 24 и 25 апреля Лавров принимает участие в двух центральных мероприятиях Совбеза ООН в рамках председательства в нём России.

Так, в ходе заседании 24 апреля Лавров обратил внимание на то, что у западного меньшинства нет права говорить от имени всего человечества, и призвал это меньшинство уважать всех членов международного сообщества. Это заседание было посвящено эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что некоторые страны настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, но есть и государства, которые из чего угодно могут устроить «балаган».