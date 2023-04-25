Республиканцы призвали не голосовать за переизбрание Байдена на второй срок

Вашингтон, , 17:01 — REGNUM Руководители Республиканской партии США 25 апреля раскритиковали решение действующего главы государства Джозефа Байдена выдвинуться на второй президентский срок и призвали сограждан голосовать против него, не дав Байдену (вопреки лозунгу его кампании) «довести дело до конца».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Американцы не могут себе позволить дать Байдену «довести дело до конца». В действительности этот лозунг является предостережением против его переизбрания», — сказано в заявлении национального комитета Республиканской партии.

Представители республиканцев негативно оценили промежуточные итоги правления Байдена, отметив высокую инфляцию, падение доходов граждан на фоне роста налогов, миграционный кризис и рост уровня преступности.

Также республиканцы раскритиковали Байдена за «катастрофический» уход военнослужащих США из Афганистана, недостаточный уровень «противостояния» Китаю и отсутствие сопротивления при строительстве российского газопровода «Северный поток — 2».

Джозеф Байден заявил о намерении выдвинуться на второй срок 25 апреля. Кандидатом на пост вице-президента станет Камала Харрис, занимающая этот пост и в настоящее время. Слоган предвыборной кампании Байдена гласит, что он намерен «довести дело до конца». Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Кандидат от Республиканской партии будет определён в ходе внутрипартийного голосования. Экс-президент США Дональд Трамп ранее объявил о своей готовности к выдвижению. По данным социологов, кандидатуру Трампа поддерживают более двух третей избирателей республиканцев. Трамп 25 апреля раскритиковал решение Байдена о выдвижении, заявив, что тот настолько не способен справляться с ситуацией, что даже не смог сделать заявление о своём выдвижении «вживую» и записал видеоролик.

Решение Байдена прокомментировал и первый заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал Байдена «отчаянным дедом» и призвал руководителей Вооружённых сил США «создать бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий».