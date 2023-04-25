Вашингтон, 25 апреля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Руководители Республиканской партии США 25 апреля раскритиковали решение действующего главы государства Джозефа Байдена выдвинуться на второй президентский срок и призвали сограждан голосовать против него, не дав Байдену (вопреки лозунгу его кампании) «довести дело до конца».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Американцы не могут себе позволить дать Байдену «довести дело до конца». В действительности этот лозунг является предостережением против его переизбрания», — сказано в заявлении национального комитета Республиканской партии.

Представители республиканцев негативно оценили промежуточные итоги правления Байдена, отметив высокую инфляцию, падение доходов граждан на фоне роста налогов, миграционный кризис и рост уровня преступности.

Также республиканцы раскритиковали Байдена за «катастрофический» уход военнослужащих США из Афганистана, недостаточный уровень «противостояния» Китаю и отсутствие сопротивления при строительстве российского газопровода «Северный поток — 2».

Джозеф Байден заявил о намерении выдвинуться на второй срок 25 апреля. Кандидатом на пост вице-президента станет Камала Харрис, занимающая этот пост и в настоящее время. Слоган предвыборной кампании Байдена гласит, что он намерен «довести дело до конца». Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Кандидат от Республиканской партии будет определён в ходе внутрипартийного голосования. Экс-президент США Дональд Трамп ранее объявил о своей готовности к выдвижению. По данным социологов, кандидатуру Трампа поддерживают более двух третей избирателей республиканцев. Трамп 25 апреля раскритиковал решение Байдена о выдвижении, заявив, что тот настолько не способен справляться с ситуацией, что даже не смог сделать заявление о своём выдвижении «вживую» и записал видеоролик.

Решение Байдена прокомментировал и первый заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал Байдена «отчаянным дедом» и призвал руководителей Вооружённых сил США «создать бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий».