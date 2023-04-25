Вена, , 16:58 — REGNUM Полное прекращение торговых отношений с Россией невозможно, антироссийские санкции Запада не работают. Об этом бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила журналистам.

Санкции Сергей Корсун © ИА REGNUM

Ранее агентство Kyodo заявило, ссылаясь на источники в японском правительстве, что страны G7 рассматривают возможность почти полного запрета на поставки товаров в Россию.

«Я не думаю, что возможно полностью прекратить торговлю с Россией», — приводит РИА Новости слова Кнайсль.

Она добавила, что недружественные страны грозят России санкциями, но не видно, чтобы они получали от ограничений те результаты, на которые рассчитывают.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Кнайсль заявила, что многие игроки рынка утратили доверие к международным институтам на фоне антироссийских санкций, так как поняли, что сами могут попасть в такую же ситуацию. При этом санкции, направленные на то, чтобы Россия поменяла своё поведение, не достигли цели.