Экономист Зубец заявил, что РФ нужно выходить из зерновой сделки, если Запад не снимет санкции

Москва, , 17:23 — REGNUM России совершенно точно не нужна зерновая сделка, и ей пора выйти из неё, если страны Запада откажутся снять введённые ими санкции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в настоящий момент обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки.

Алексей Зубец fa.ru

«Нам зерновая сделка не нужна — это совершено точно, — констатировал Зубец. — Она нужна нашим партнёрам. Таким, как Китай — крупнейший покупатель, или Турция. А для нас эта сделка вредна, потому что наносит ущерб российским экспортёрам — на рынке падают цены. Нужна ли эта сделка Европе? Сегодня уже скорее нет, чем да. Потому что приток дешёвого украинского зерна в Европу сбивает цены, что тоже не нужно европейским производителям».

Как подчеркнул Зубец, сделка нужна России только в том случае, если мы таким образом добьёмся снятия санкций, в частности возврата «Россельхозбанка» в систему SWIFT, допуска российских экспортёров к фрахту европейских судов и отказа от санкций в части страхования этих судов.

«Иными словами, возврата к состоянию на 23 февраля 2022 года. Европа пока к такому глобальному отступлению не готова. А без этого вся сделка теряет смысл, — объяснил Зубец. — Я думаю, что если Запад не пойдёт на уступки, то сделка перестанет существовать. Её уже дважды продлевали под потенциальные уступки со стороны Запада. Но уступок не последовало. В конце концов, надо себя уважать. Так что у меня пессимистический взгляд на будущее этой сделки в мае 2023 года. Если тянуть дальше, то это значит терять лицо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что обещания, которые Россия получила при заключении зерновой сделки, так и не выполняются, а стало быть, обстоятельства складываются не в пользу продления этой сделки. При этом он призвал не забывать, что мировой продовольственный кризис не следует считать прямым результатом исчезновения с рынка украинского зерна. До этого Песков заметил, что РФ выступает за то, чтобы были выполнены все условия зерновой сделки, так как в противном случае она не может продолжаться.

Между тем генсек ООН Антониу Гутерриш уже направил письмо для президента РФ Владимира Путина, в котором изложил свои предложения по продлению и расширению зерновой сделки. Как сообщает пресс-служба ООН, Гутерриш представил подробный отчёт о достигнутом прогрессе в продвижении российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В Москве пообещали изучить инициативы генсека ООН, но констатировали, что сих пор не заметили со стороны Запада желания по-настоящему выполнить договорённости, необходимые для выполнения зерновой сделки.