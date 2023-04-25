Офис президента Украины предложил поставлять российский газ в ЕС только через украинскую территорию

Киев, , 16:56 — REGNUM Офис президента Украины Владимира Зеленского предложил остановить прямые поставки российского газа в ЕС, кроме как через Украину. Об этом говорится в новом плане по усилению санкций против России, разработанному международной группой, которую возглавляют глава офиса Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Прекратить прямые поставки российского газа в Европейский союз, кроме как через Украину. Мы предлагаем санкции, которые приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, которые сейчас способны транспортировать российский природный газ на европейский рынок, за исключением любых потоков, которые направляются через украинскую газотранспортную систему», — сказано в тексте плана.

В офисе украинского президента уверены, что эта мера положит конец использованию Россией «Турецкого потока». Кроме того, предлагается запретить импортировать российский сжиженный природный газ.

Украина также предложила Европе создать дополнительный буфер энергоносителя, находящийся в хранилищах на западе страны. Киев объяснил это тем, что якобы такая мера позволить усилить безопасность газоснабжения ЕС следующей зимой.

Помимо этого, Киев призвал страны Восточной Азии последовать примеру Европы и прекратить приобретение российских энергоносителей.

В настоящее время российский Газпром подаёт газ через Украину в подтверждённом объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что офис президента Украины также предложил снизить верхний предел цены на российскую нефть до $45 за баррель. Ранее агентство Reuters писало, что вопреки санкциям против России, поставки нефти и нефтепродуктов за рубеж не сократились. При этом на фоне дешевизны топлива именно европейские НПЗ терпят убытки.

В декабре прошлого года страны G7, ЕС и Австралия ввели ценовой потолок на нефть из РФ на уровне $60 за баррель. Москва подчеркнула, что не станет поставлять топливо тем странам, которые согласятся соблюдать ценовой предел.