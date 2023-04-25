Медведев о выдвижении Байдена на выборах: «отчаянный дед»

Москва, , 16:46 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Вашингтон создать бутафорский ядерный чемоданчик на случай победы Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Байден таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий», — написал Медведев в Telegram.

25 апреля стало известно, что американский президент 80-летний Джо Байден, который уже стал самым возрастным главой Белого дома, намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году, когда ему будет уже 82 года.

Как спрогнозировал в беседе с ИА REGNUM политолог-американист Дмитрий Дробницкий, в предвыборной гонке демократ Байден сделает ставку на то, что республиканцы якобы несут угрозу для США. По мнению эксперта, действующая администрация сделает всё, чтобы заглушить голос Республиканской партии. Дробницкий подчеркнул: сейчас республиканцам нужно единство, и именно в этом они серьёзно проигрывают демократам.

МИД РФ, комментируя решение Байдена выдвигаться на повторный президентский срок, отметил, что Москва будет действовать по обстоятельствам, из практических шагов Вашингтона во внешней политике.

Джо Байден — самый возрастной американский президент, который не раз попадал в курьёзные ситуации, чем вызывал волнение в американском обществе и многочисленные разговоры относительно состояния своего здоровья. Ранее экс-президент Дональд Трамп призывал дать Байдену пройти тест на состояние когнитивных способностей. В апреле этого года Байден назвал своего оппонента — Трампа будущем президентом США, оговорившись в очередной раз. После этого американский лидер, поняв оплошность, добавил «боже упаси».