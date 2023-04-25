Харьков, Украина, 5 апреля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. В Харькове возобновило работу метро. Об этом 5 апреля сообщили в Telegram-канале метрополитена.

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«Возобновлено движение поездов по линиям метрополитена», — проинформировали представители транспортной системы.

Утром 5 апреля метрополитен сообщил о временной приостановке работы метро. Причины не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Харькова Игорь Терехов 4 апреля сообщил о взрывах в городе. Подробностей он не представил.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что 4 апреля под удар Вооружённых сил России попала подстанция в Харькове, после чего в городе пропал свет. Также два попадания были в микрорайоне Новые Дома в Слободском районе города.

Кроме того, в Харькове без внешнего электропитания осталась научно-исследовательская ядерная установка «Источник нейтронов». В Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщили, что система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включились аварийные дизель-генераторы.

О серии мощных взрывов во временно подконтрольном киевским властям городе Запорожье 4 апреля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Советник главы ДНР Ян Гагин 5 апреля сообщил, что украинская армия ведёт подготовку Харькова к боевым действиям, и на этом фоне мирное население массово бежит из города. По его словам, большая часть проживающих в Харьковской области ожидает освобождения от киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.