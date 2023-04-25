Лебедянь, Липецкая область, 25 апреля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. В Липецкой области прошли похороны депутата Государственной думы Николая Борцова, который умер 23 апреля, сообщает 25 апреля ТАСС.

Кадр из видео с канала: Липецкмедиа. Николай Борцов.

«Похороны Николая Ивановича Борцова завершились», — сообщил агентству представитель пресс-службы правительства Липецкой области.

Отмечается, что 25 апреля в ДК города Лебедянь прошла гражданская панихида, похоронили Борцова на старом Преображенском кладбище Лебедяни.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы и почётный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов ушёл из жизни 23 апреля, ему было 77 лет.

Борцов впервые стал депутатом Госдумы по итогам выборов 2003 года и успел поработать в пяти созывах нижней палаты парламента. В последний раз Борцова избрали в 2021 году по Липецкому одномандатному округу № 114.