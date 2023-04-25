Москва, , 16:43 — REGNUM Временно исполняющим обязанности генерального директора ФГБУК «Росконцерт» назначен Владимир Савельев. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба Минкультуры России.

ФГБУК Росконцерт russianculture.cn

«Врио гендиректора ФГБУК «Росконцерт» назначен заместитель генерального директора учреждения Владимир Савельев», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее возглавлявший ФГБУК «Росконцерт» Андрей Малышев назначен на пост замминистра культуры России.

Заместитель министра культуры России Алла Манилова, которая курировала в министерстве работу двух департаментов — музеев и внешних связей, а также государственной поддержки искусства и народного творчества, покидает свой пост и будет назначена гендиректором «Русского музея».