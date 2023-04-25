Трамп: из-за выдвижения Байдена на пост президента может начаться третья мировая война

Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп 25 апреля раскритиковал решение действующего главы государства Джозефа Байдена выдвигаться на новый срок на выборах в 2024 году и заявил, что это выдвижение может закончиться третьей мировой войной.

Дональд Трамп и Джо Байден Андрей Черкасский © ИА REGNUM

«У этой страны проблемы, мы закончим третьей мировой войной. Говорят о ядерном оружии, а у нас (на президентском посту — ред.) человек, который не понимает, что происходит», — сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Он обратил внимание на то, что Байден анонсировал своё выдвижение на новый срок не «вживую», а посредством видеоролика. Такого никогда прежде не происходило, сказал Трамп. Он предположил, что руководители кампании Байдена усомнились в его способности сделать простое заявление без съёмок нескольких дублей.

Байден заявил о намерении выдвинуться на второй срок 25 апреля. Кандидатом на пост вице-президента станет Камала Харрис, занимающая этот пост в настоящее время. Слоган, размещённый на сайте предвыборной кампании Байдена, гласит, что он намерен «довести дело до конца».

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп заявил о своём намерении выдвигаться в качестве кандидата от Республиканской партии в конце 2022 года. По данным социологов, его кандидатуру поддерживают более двух третей избирателей партии. При этом, по данным опроса CNN, проведённого в начале апреля 2023 года, лишь треть жителей США одобряют идею выдвижения Байдена, которому к моменту проведения новых выборов исполнится 82 года, на второй срок.