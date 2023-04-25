Кишинёв, , 16:30 — REGNUM В Молдавию из Германии прибыла новая партия бронетранспортеров «Пиранья», сообщили 25 апреля в пресс-службе министерства обороны республики.

Бронетранспортер «Пиранья» © Pius Koller/Global Look Press

«Очередная партия из трех бронетранспортеров «Пиранья-3H» поступила в национальную армию», — говорится в сообщении.

Всего Молдавия должна получить 19 подержанных боевых машин, 12 из которых уже доставлены.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявлял, что Германия поставит для армии Молдавии дроны и другую военную технику.

Он уточнил, что Берлин также обеспечит курсы обучения молдавским солдатам, чтобы они могли эксплуатировать полученную технику. Общая сумма военной помощи от Евросоюза составит €47 млн.