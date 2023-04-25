Представитель ВОЗ заявил о захвате в Судане гослаборатории с возбудителями болезней

Женева, Швейцария, , 16:26 — REGNUM Одна из сторон конфликта в Судане захватила государственную биолабораторию с образцами возбудителей полиомиелита, холеры и кори. Об этом заявил представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид 25 апреля на еженедельном брифинге ООН в Женеве.

Военный конфликт в Судане Кадр из видео

Директор биолаборатории передал ВОЗ информацию о том, что лабораторию в столичном Хартуме превратили в военную базу. В учреждении хранятся образцы полиомиелита, кори и холеры, но лаборанты не могут попасть туда, чтобы обеспечить безопасное хранение биометариалов.

«Существует высокий риск биологической опасности», — приводит слова Нимы Саида Абида Reuters.

Представитель ВОЗ не сообщил, какая из сторон конфликта захватила лабораторию.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) в Африке Патрик Юсеф заявил о захвате вооружёнными людьми в Судане двух больничных центров и ряда центров неотложной медицинской помощи. Он сообщил также, что запасы МККК и других международных организаций разграблены.

В стране с 15 апреля идут бои между вооружёнными силами и спецназом — Силами быстрого реагирования. С 24 апреля стороны объявили трёхдневное перемирие.