В Московской области пенсионер погиб, лишившись ног в результате наезда культиватора

Красногорск, , 16:45 — REGNUM В Подмосковье мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, попав под трактор-культиватор для вспашки огорода. Об этом 25 апреля сообщает «МК».

Трактор культиватор. Кадр из видео с канала: Yurii81 Vorobiov

По информации журналистов, 22 апреля в деревне Лаптево Раменского района 70-летний пенсионер решил вспахать землю на своём огороде. Отмечается, что 100-килограммовый мотоблок он приобрёл около 20 лет назад и обычно вывозил его из сарая на малом ходу. Но в этот раз культиватор за что-то зацепился, и мужчина подтолкнул его спереди назад. При этом мотоблок подался вперёд, в результате мужчина упал, его ноги попали под агрегат.

Уточняется, что на крики мужчины прибежали родственники и сосед, но мотоблок успел ампутировать пострадавшему обе ноги по голени. Медики доставили пенсионера в больницу, 24 апреля мужчина скончался.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Культиватор у семьи был изъят.

Как передавало ИА REGNUM, жительница деревни Горки Косинского района Пермского края сожгла семь домов, пытаясь избавиться от мусора и сухой травы. 20 апреля она почистила участок рядом со своим домом и решила сжечь собранные мусор и траву. В результате огонь вышел из-под контроля. В результате инцидента никто не пострадал. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что виновнице пожара 73 года.

В Чите бездомные собаки напали на малолетнего мальчика. Свора собак набросилась на мальчика 5–6 лет на улице 1-й Московской, 39. Инцидент произошёл 15 апреля. Пострадавшего доставили в больницу.