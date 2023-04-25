Москва, 25 апреля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Приглашение на заседание Совбеза ООН под председательством главы МИД России Сергея Лаврова сестры осужденного в РФ гражданина США Пола Уилана является рекламной акцией Госдепа, заявила 25 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН

По её словам, американская делегация «зачем-то семью Уилана привела в Совет Безопасности ООН».

«Я могу вам сказать, что я общалась с различными делегациями в кулуарах, и все сходятся во мнении, что это просто очередной пиар, очередная вот такая рекламная недорогая кампания Госдепартамента США», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Уилан был приговорён в России к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

Уилан боится, что после задержания журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича его вновь оставят за бортом сделки по обмену. Об этом ранее заявил брат Уилана Дэвид в ходе встречи с журналистами.