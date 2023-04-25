Москва, 25 апреля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала намерение президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок. Дипломат отметила, что Москва будет действовать исходя из практических шагов Вашингтона.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ранее американский лидер Джо Байден официально объявил, что будет участвовать в выборах президента в 2024 году. Ряд американских СМИ писали, что Байден может объявить о своём намерении баллотироваться 25 апреля, поскольку именно в этот день четыре года назад он сообщил о своём участии в выборах главы государства.

«Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Накануне Мария Захарова прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о невыдаче виз журналистскому пулу главы МИД РФ Сергея Лаврова. Дипломат отметила, что представитель Белого дома запутался, заврался и зашёл в идеологический тупик.