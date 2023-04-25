Донецк, 25 апреля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Группировка Вооружённых сил России «Восток» за минувшие 24 часа уничтожила свыше 120 военных ВСУ. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По её информации, на запорожском и южно-донецком направлениях авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки войск «Восток» нанесли поражение подразделениям ВСУ около населённых пунктов Павловка, Угледар ДНР, а также Каменское и Новоданиловка Запорожской области.

Уточняется, что за минувшие 24 часа на этих направлениях было ликвидировано более 120 военных ВСУ, также были уничтожены девять автотранспортных средств, самоходная артиллерийская установка «Акация», боевая бронированная машина, гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Как передавало ИА REGNUM, подразделения Вооружённых сил России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Склад 67-й механизированой бригады был ликвидирован в районе населённого пункта Терновая.

Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили на донецком направлении до 360 украинских военных и наёмников.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска продолжают нести небоевые потери из-за разборок между подразделениями. Так, на донецком направлении в результате такого конфликта погибли три человека.

Ранее Марочко рассказал о массовом отравлении военных ВСУ поддельными спиртными напитками. Около города Часова Яра за несколько дней скончались восемь человек, ещё двое попали в реанимацию. Он добавил, что продавца поддельного спиртного ищут дополнительные патрули. Пока украинским командирам не удалось выяснить, где военнослужащие взяли суррогат.