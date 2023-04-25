МККК: вооружённые люди захватили медучреждения в Судане, запасы разграблены

Женева, Швейцария, , 16:15 — REGNUM Вооружённые люди установили контроль над рядом медицинских объектов в Судане, медицинские запасы международных организаций в этой стране разграблены. Об этом региональный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) в Африке Патрик Юсеф заявил 25 апреля на брифинге в Женеве.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что в числе захваченных в Судане объектов — два больничных центра и ряд центров неотложной медицинской помощи. Это подтвердили представители ВОЗ и суданского минздрава.

«Наши запасы и запасы других организаций были разграблены, и теперь мы наблюдаем тенденцию к таким нарушениям. Ещё слишком рано определять лиц, ответственных за эти нарушения», — приводит РИА Новости слова Юсефа.

Он добавил, что факт захвата медучреждений подтверждают фотографии и видео, распространившиеся в социальных сетях.

Юсеф подчеркнул, что в стране за 11 дней конфликта погибли более 450 мирных жителей. По его словам, «это катастрофа».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Судане начались бои между спецназом — Силами быстрого реагирования (СБР) — и регулярной армией. Стороны договорились ввести трёхдневное перемирие, оно вступило в силу в полночь 24 апреля. По данным минздрава Судана, в результате конфликта погибли более 600 человек, по информации ВОЗ — 459 человек. Профсоюз врачей Судана сообщил о 256 погибших мирных жителях.