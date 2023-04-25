Москва, 25 апреля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Об этом 25 апреля заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга.

George Hodan Склад боеприпасов

По его словам, склад 67-й механизированой бригады уничтожен в районе населённого пункта Терновая в Харьковской области.

Представитель военного ведомства добавил, что российские военные пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Харьковской области и ЛНР.

Речь идёт о таких населённых пунктах, как Орлянское, Крахмальное (Харьковская область), Новосёловское и Стельмаховка (ЛНР).

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили на донецком направлении до 360 украинских военных и наёмников. Противник также лишился семи боевых машин пехоты, восьми боевых бронированных машин, семи автомобилей, гаубицы Д-20, а также двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».