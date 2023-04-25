Москва, 25 апреля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в ДНР радиолокационную станцию наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ, сообщил 25 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Солдаты ВС России

По его словам, радиолокационная станция была уничтожена в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики.

Кроме того, за прошедшие сутки ВС России нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, за время проведения специальной военной операции жертвами артиллерийских ударов со стороны Киева стали более 4,6 тысячи мирных жителей Донбасса. Кроме того, ранения получили несколько тысяч человек, в том числе более 300 детей.