Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который оскорбил школьника в шапке с буквой Z. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, уголовное дело в отношении мужчины 1966 года рождения было возбуждено по признакам хулиганства.

По версии следствия, 21 апреля 2023 года в Екатеринбурге, находясь около дома по улице Волгоградской, фигурант совершил противоправные действия в отношении мальчика 2011 года рождения.

Отмечается, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«По поручению председателя СК России представлен доклад о происшествии в центральный аппарат СК России», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, мужчина увидел букву Z на шапке у ребенка и стал возмущаться, а после перешёл на нецензурную брань и схватил школьника за руку. Мальчику удалось вырваться из рук нападавшего. Мужчину задержали. Ранее он работал в строительной отрасли, мужчина не состоит на учёте у психиатра, не имеет судимостей, ранее не знал оскорблённого мальчика и его родителей. Он раскаялся в содеянном и принёс свои извинения мальчику и его законным представителям.