В Минобороны сообщили, что штурмовые отряды уничтожают противника в западной части Артёмовска

Москва, , 15:38 — REGNUM Российские штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника в западной части Артёмовска, сообщили 25 апреля в Министерстве обороны России.

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артёмовска. Воздушно-десантные войска, оперативная-тактическая и армейская авиация Вооружённых сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы», — заявил на брифинге официальный предстаивтель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после сдачи Артёмовска ВСУ могут сразу лишиться также Славянска и Краматорска , чем и объясняется столь упорное желание властей Украины вести за Артёмовск бои, не считаясь с количеством жертв.

В Минобороны России 24 апреля сообщали, что российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артёмовска , а оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия совместно с подразделениями ВДВ оказывают им поддержку, пресекая попытки противника контратаковать с флангов. 22 и 23 апреля сообщалось об освобождении двух кварталов Артёмовска (в каждый из дней).