Минобороны: деятельность четырёх украинских ДРГ пресечена на купянском направлении

Москва, , 15:49 — REGNUM Российские военные пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Харьковской области и ЛНР. Об этом сообщил 25 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны России

Группы диверсантов, уточнил он, обезврежены на купянском направлении: в районах населённых пунктов Орлянское и Крахмальное Харьковской области, а также у Новосёловского и Стельмаховки в ЛНР.

Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ у населённых пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области. Противник за сутки потерял на купянском направлении до 65 человек, две боевые бронированные машины и один пикап.

Кроме того, склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ уничтожен у села Терновая Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об активизации украинских ДРГ на купянском направлении заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил, что одна из групп выдала себя у села Стельмаховка в Сватовском районе ЛНР, российские военные нанесли противнику огневое поражение.