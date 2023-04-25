Москва, 25 апреля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили на донецком направлении до 360 украинских военных и наёмников. Об этом 25 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«За сутки потери противника на данном направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наёмников», — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли восемь боевых бронированных машин, семь БМП, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конашенков заявил, что ВДВ и авиация пресекли попытки ВСУ перебросить резервы в Артёмовск. Они оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.