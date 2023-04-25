Около 70% американцев не хотели бы выдвижения Байдена на второй срок. Даже среди сторонников Демократической партии США большинство на редкость прохладно относятся к перспективам вновь видеть его своим кандидатом в президенты. Но партийный истеблишмент постарается сделать так, чтобы никаких проблем у Байдена на праймериз не возникло

Малек Дудаков, , 18:02 — REGNUM Президент США Джо Байден официально выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Он снова идёт на выборы, несмотря на свой преклонный возраст. В 2024 году Байдену будет 82 года, а в случае переизбрания к концу второго срока и все 86 лет. Даже в самом Белом доме далеко не все уверены, что он сможет выдержать ещё одну президентскую гонку.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако действующий президент всё равно намерен в ней участвовать и считает себя единственным кандидатом, способным не допустить возвращения Дональда Трампа к власти.

Желание Байдена идти на второй срок во многом понятно.

В современной истории США ещё не было прецедентов, чтобы президент добровольно отказывался от переизбрания на второй срок. Он мог проиграть свои перевыборы, но так, чтобы заранее отказываться на них идти, не позволял себе ни один американский президент с XIX века.

Однако ситуация с Байденом по-своему особенная.

Он и так самый старый президент в американской истории. Всем очевидны его когнитивные проблемы, которые будут только ухудшаться по мере старения. И уже сейчас возникает вопрос, способен ли Байден в реальности исполнять президентские обязанности.

Усугубляют ситуацию довольно низкие рейтинги действующего президента. Впервые уровень его поддержки опустился ниже 50% ещё летом 2021 года на фоне афганского фиаско с хаотичным выводом войск США.

Прошлым же летом, когда уровень инфляции зашкаливал, рейтинг Байдена достиг минимальных показателей в районе 32–35%. С тех пор данные немного «отскочили» и слегка превышают уровень в 40%. Однако и это не самый лучший показатель.

Плохо и то, что, по данным опросов, под 70% американцев не хотели бы выдвижения Байдена на второй срок. Даже среди сторонников Демократической партии США большинство на редкость прохладно относится к перспективам вновь видеть его своим кандидатом в президенты.

В 2020 году многие демократы видели в Байдене президента одного срока. Им казалось, что тот возвращается в большую политику с одной миссией — победить республиканцев на выборах и вернуть страну к «нормальности», которая была до президентства Трампа.

Дональд Трамп Gage Skidmore

В дальнейшем же от Байдена ожидали, что он вырастит себе преемника в рамках собственной команды, и вот его уже можно было бы двигать на выборы 2024 года.

Назывались сразу несколько имён возможных преемников Байдена — это и вице-президент Камала Харрис, и министр транспорта Пит Бутиджич. Однако за два года президентства ни тот, ни другая не проявили себя ничем выдающимся. Рейтинги и Харрис, и Бутиджича ниже, чем у самого Байдена, и политики федерального уровня из них откровенно слабые.

В этом может заключаться ещё одна причина выдвижения самого Байдена на выборы. Просто в его команде объективно нет никого предпочтительнее.

Но теперь в этой связи у американского президента начались проблемы уже иного характера — ему начали бросать вызов другие демократы.

На текущий момент о выдвижении на праймериз демократов уже объявили два альтернативных кандидата. Первой из них стала писательница и психолог Мэриэнн Уильямсон.

Она уже пыталась выдвигаться в президенты в 2020 году, впрочем, в тот раз снялась с выборов ещё до начала голосования на праймериз. К Уильямсон многие не относятся всерьёз. Она снискала славу в 90-е годы как «духовный гуру» модного тогда среди верхнего среднего класса Америки течения «нью-эйдж». В Белом доме над ней вовсю потешаются, выставляя её кем-то вроде гадалки на картах таро с диагностикой ауры и хрустальным шаром для предсказаний.

Однако Уильямсон всячески старается бороться с таким неуважительным к себе отношением. Она много рассуждает о духовном упадке Америки, который связывает с изнанкой неолиберальной экономики и растущим уровнем неравенства.

Уильямсон критикует вашингтонский консенсус и пытается представить себя аутсайдером, который может заставить работать политический класс США в интересах простых людей. В опросах уровень её поддержки довольно невысок — порядка 4–5%.

Однако Уильямсон старается в основном работать на молодую аудиторию, записывая ролики в TikTok. И среди демократической молодежи её потенциально готовы поддержать несколько десятков процентов избирателей, что для кандидата без политического опыта немало.

Основным же конкурентом Байдена на праймериз становится не менее колоритный персонаж — Роберт Кеннеди.

Роберт Ф. Кеннеди-младший © Anthony Behar/Global Look Press

Он племянник президента Джона Кеннеди, застреленного в Далласе в ноябре 1963 года, и сын сенатора Бобби Кеннеди, также застреленного в Лос-Анджелесе в июне 1968-го.

69-летний Роберт Кеннеди уже некоторое время пытается участвовать в политике. Раньше это ограничивалось лишь общественной деятельностью, теперь же он всерьёз пошёл на президентские выборы.

Кеннеди снискал известность как один из самых активных критиков вакцинации в США.

Он давно продвигает теории о том, что вакцинация детей якобы ведёт к росту аутизма. В особенности эта повестка стала популярной в условиях ковидной пандемии, когда десятки миллионов американцев отказывались вакцинироваться, будучи уверенными в опасности вакцин для своего здоровья. Поэтому Кеннеди сразу начали представлять несерьёзным кандидатом и конспирологом.

Однако сам он пошёл на выборы с вполне себе серьёзной повесткой.

Кеннеди объявил о выдвижении в президенты в Бостоне — недалеко от места сражения при Лексингтоне и Конкорде, с которого началась американская война за независимость. Он назвал бостонское чаепитие первым примером восстания американцев против сращивания государства и крупного бизнеса.

Сейчас Кеннеди видит перед Америкой ту же самую угрозу — новый корпоративный феодализм со спайкой госаппарата и больших корпораций.

Это проявляется и в установлении цензуры в соцсетях, и в деятельности «Большой Фармы» — крупнейших фармакологических корпораций, и в активности американского ВПК.

Кеннеди называет нынешний политический и культурный раскол в США сильнейшим со времён после гражданской войны. И он уверен, что если с этим расколом не справиться (что Кеннеди и обещает сделать), то Америку будут ждать масштабные потрясения.

Но еще интереснее его внешнеполитические взгляды.

Кеннеди называет демократов партией «цензуры, страха и войны», которая оказалась под контролем ястребов, стремящихся открыто конфликтовать и с Россией, и с Китаем.

Американские солдаты в Польше на совместных учениях © MACIEJ GOCLONFOTONEWS via www. i/Global Look Press

Кандидат уверен, что США впустую потратили триллионы долларов на бесконечные войны, но в итоге это лишь привело к ослаблению позиций Америки в мире. Кеннеди обеспокоен тем, что в ответ на действия США начал формироваться альянс России и Китая, который может в итоге свести на нет американскую гегемонию и доминирование доллара.

Кеннеди призывает остановить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и перейти к мирным переговорам с Россией. И тратить десятки миллиардов долларов не на войну, а на улучшение жизни простых американцев, которым сейчас нелегко из-за высокой инфляции.

Для Кеннеди украинский вопрос стал очень личным после того, как его сын отправился воевать на стороне Киева. Кандидат признаётся, что он часто спорил с сыном из-за этого решения, пытаясь убедить его в коррумпированности украинской власти и бесперспективности войны.

Однако сын не стал слушать отца и всё же провёл несколько месяцев на Украине, пока там не начался отток наёмников обратно к себе на родину. Впрочем, рассказы сына об украинских реалиях вполне могли побудить Кеннеди ещё активнее критиковать участие в этом конфликте.

Кеннеди пытается апеллировать к традиционно левому электорату Демпартии, который имеет антивоенные убеждения и негативно относится к корпоративизму.

Любопытно, что в первых опросах, которые появились после выдвижения Кеннеди в президенты, его готовы поддержать до 14% демократов на праймериз. В его пользу наверняка играет и «магия имени» — всё-таки не каждый день представитель самого известного политического клана Америки идёт на выборы.

Партийный истеблишмент постарается сделать так, чтобы никаких проблем у Байдена на праймериз не возникло. Под него уже недавно изменили календарь их проведения, поставив в самое начало штаты вроде Южной Каролины, Джорджии и Мичигана, где позиции президента довольно сильны.

Никаких теледебатов участников демократических праймериз проводиться не будет. Отдельные штаты могут и вовсе отказаться проводить честное голосование и автоматически признают Байдена победителем.

Формально у них есть на это право. Ведь одно из неписаных правил американской политики состоит в том, что не стоит бросать вызов действующему президенту на внутрипартийных праймериз.

Президент США Джо Байден (сс) The White House

Впрочем, это правило в американской истории иногда нарушалось. Например, в 1992 году президенту Джорджу Бушу-старшему пришлось конкурировать с консервативным активистом Патриком Бьюкененом. Но даже более показателен пример 1980 года, когда Джимми Картер был вынужден отбиваться на праймериз от нападок со стороны Теда Кеннеди.

Такая ситуация обычно символизирует раскол внутри партии. И Буш-старший, как и Картер, после конкурентных праймериз проиграли свои перевыборы.

Байдена же часто называют новым Картером, указывая на низкие рейтинги и много провалов в экономике и внешней политике. Поэтому есть особый символизм в том, что Байдену бросил вызов очередной представитель семейства Кеннеди.

И если Роберт Кеннеди сможет получить весомый результат на праймериз, например, 15–20% голосов, то это обнажит глубокий раскол среди демократов.

Бенефициаром же такого сценария может стать Дональд Трамп. Часть недовольных демократов из электората Кеннеди может примкнуть к нему, обеспечив тем самым победу республиканцам на президентских выборах.