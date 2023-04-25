Глава Ямала пообещал Путину реализовать проект Северного широтного хода
Губернатор ЯНАО Артюхов пообещал Путину реализовать проект Северного широтного хода
Москва, 25 апреля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал президенту России Владимиру Путину, что проект строительства Северного широтного хода, который имеет особое значение для развития региона, будет реализован.
По словам Артюхова, власти региона понимают, в каких условиях сейчас находятся — происходят объективные изменения товаропотоков, есть определенная пауза в реализации проекта, чтобы всё взвесить.
«Может быть, нужно что-то еще взвесить, пересчитать, посмотреть. Но, безусловно, это проект, который на повестке должен быть у нас, у страны, и мы его обязательно реализуем», — сказал губернатор ЯНАО на встрече с главой государства.
Он добавил, что самым сложным объектом стал мост через Обь длиной 2,5 км, к проектированию которого была привлечена команда, работавшая над Крымским мостом.
Напомним, о приостановке проекта Северного широтного хода стало известно в ноябре 2022 года. В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство объекта остаётся одним из самых приоритетных.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что реализация проекта Северного широтного хода была приостановлена в связи с приоритетами экономики. По его словам, к проекту вернутся, когда «цифры сложатся» и будет готова его финансовая модель.