Москва, 25 апреля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал президенту России Владимиру Путину, что проект строительства Северного широтного хода, который имеет особое значение для развития региона, будет реализован.

Admtyumen.ru Дмитрий Артюхов

По словам Артюхова, власти региона понимают, в каких условиях сейчас находятся — происходят объективные изменения товаропотоков, есть определенная пауза в реализации проекта, чтобы всё взвесить.

«Может быть, нужно что-то еще взвесить, пересчитать, посмотреть. Но, безусловно, это проект, который на повестке должен быть у нас, у страны, и мы его обязательно реализуем», — сказал губернатор ЯНАО на встрече с главой государства.

Он добавил, что самым сложным объектом стал мост через Обь длиной 2,5 км, к проектированию которого была привлечена команда, работавшая над Крымским мостом.

Напомним, о приостановке проекта Северного широтного хода стало известно в ноябре 2022 года. В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство объекта остаётся одним из самых приоритетных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что реализация проекта Северного широтного хода была приостановлена в связи с приоритетами экономики. По его словам, к проекту вернутся, когда «цифры сложатся» и будет готова его финансовая модель.