Москва, 25 апреля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Воздушно-десантные войска и авиация пресекли попытки ВСУ перебросить резервы в Артёмовск. Об этом 25 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По его словам, ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению Артёмовском и пресекают попытки противника перебросить резервы в город.

Также он отметил, что штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части Артёмовска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боец ЧВК «Вагнер» заявил, что в ВСУ есть военные, которые пытаются выходить из Артёмовска под видом гражданских. По его словам, недавно был пойман снайпер из «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).