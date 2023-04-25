Варшава, , 16:04 — REGNUM Польская авиакомпания LOT Airlines отказала российской теннисистке Виталии Дьяченко в регистрации на рейс из-за российского гражданства, причём при покупке билета ей не приходило уведомление об отказе. Об этом рассказала сама спортсменка в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Виталия Дьяченко. (сс) si. robi. Diatchenko POI19

По её словам, она приобрела билет за несколько дней, при покупке указывалось, что она является русской, при этом ей не приходило уведомление об отказе.

«На стойке регистрации мне так легко отдали паспорт и сказали: «Отойдите, следующий». Я спросила почему. А мне ответили: «Потому что русская», — приводят корреспонденты слова Дьяченко.

Она добавила, что «настолько в лицо этот расизм и национализм».

Российская теннисистка уточнила, что ей показали правило из десяти пунктов, почему не разрешают гражданам России садиться в самолёт, и она его сфотографировала.

По её словам, после этого сотрудник, который увидел это, забрал у неё паспорт и отдал полицейским, сообщив, что документ не отдадут, поскольку спортсменка осуществляла фотосъёмку.

«Всё это продолжалось около восьми часов на стойке регистрации, я держалась как могла. И только под утро, когда мне дали купить следующие перелёты, я уже была в истерике и шоке, отключилась на час», — рассказала теннисистка.

Как передавало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Польша охвачена приступом русофобии и как сумасшедшая ненавидит Россию. Он также отметил, страны Запада готовы делать всё для борьбы с ненавистной им Россией.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Польша — «бесконечно враждебное для России образование». Зампред Совбеза также подчеркнул, что «Польша не ровня России и никогда ей не будет».

Издание Business Insider Polska передавало, что власти Польши разрабатывают план вооружённого противостояния с Россией за Львов. На официальном сайте минобороны Польши опубликован проект постановления правительства Матеуша Моравецкого о начале подготовки к военным действиям. Постановление определяет организацию и порядок подготовки системы управления национальной безопасностью, в том числе государственной обороной.