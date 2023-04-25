Москва, 25 апреля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Заместитель министра культуры России Алла Манилова, которая курировала в министерстве работу двух департаментов — музеев и внешних связей, а также государственной поддержки искусства и народного творчества, покидает свой пост и будет назначена гендиректором «Русского музея». Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Григорий Сысоев/РИА Новости Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий документ 24 апреля.

«Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея», — говорится в тексте сообщения.

В ведомстве добавили, что статс-секретарем — заместителем министра культуры назначена Надежда Преподобная. На должность заместителя министра культуры назначен Андрей Малышев, занимавший ранее должность генерального директора ФГУП «Росконцерт».

Информация о том, что Манилова покинет свой пост, появилась в СМИ ещё месяц назад. Однако официально это в Министерстве культуры не подтверждали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Надежда Преподобная была назначена на должность заместителя министра культуры РФ в сентябре 2022 года. До этого она руководила нижегородским минкультом в 2018–2020 годах.