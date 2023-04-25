Стокгольм, 25 апреля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Из Швеции будут высланы ещё пять российских дипломатов, заявил 25 апреля в интервью телеканалу SVT глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Их деятельность несовместима с дипломатическим статусом», — заявил министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ на провокации в связи с развернувшейся «шпиономанией» в СМИ североевропейских стран — Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. За провокацией вокруг «российской разведывательной деятельности» стоят власти этих стран, готовые любыми способами обслуживать гегемонистские устремления США и других старших союзников, отметила Захарова.

13 апреля из Норвегии были высланы 15 российских дипломатов, обвинённые властями этой страны в ведении разведдеятельности под прикрытием. Страны Запада на волне шпиономании под надуманными предлогами сокращают дипломатическое присутствие России, Москва примет ответные меры на эти недружественные шаги, отметили в МИД России.

29 марта в МИД Швеции заявили о намерении вызвать в министерство посла России Виктора Татаринцева. Поводом стала публикация на сайте посольства статьи «Шведский шаг в пропасть», в которой дипломаты отметили, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО протяжённость общих границ России и альянса увеличится вдвое, а новые члены «враждебного блока» станут легитимной целью для ответных мер со стороны России.