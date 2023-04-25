Житель запорожского Токмака погиб при обстреле со стороны ВСУ
Рогов: при обстреле запорожского Токмака со стороны ВСУ погиб мирный житель
Токмак, Запорожская область, 25 апреля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб и ещё четверо получили ранения в результате обстрела украинскими войсками города Токмака в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал 25 апреля в своём Telegram-канале.
Он отметил, что ВСУ выпустили по Токмаку шесть ракет из РСЗО HIMARS. Четыре ракеты сбили российские силы ПВО, две упали на севере города.
«По предварительным данным, один мирный житель погиб и ещё четыре получили ранения различной степени тяжести», — сообщил Рогов.
Ранее он сообщал о двоих пострадавших при обстреле, а также отмечал, что в результате обстрела города украинскими войсками разрушена АЗС, повреждены два частных жилых дома, газопровод и объекты электросетей.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля мирная жительница погибла в селе Водяном в Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ.