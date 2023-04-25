Токмак, Запорожская область, 25 апреля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб и ещё четверо получили ранения в результате обстрела украинскими войсками города Токмака в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал 25 апреля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Он отметил, что ВСУ выпустили по Токмаку шесть ракет из РСЗО HIMARS. Четыре ракеты сбили российские силы ПВО, две упали на севере города.

«По предварительным данным, один мирный житель погиб и ещё четыре получили ранения различной степени тяжести», — сообщил Рогов.

Ранее он сообщал о двоих пострадавших при обстреле, а также отмечал, что в результате обстрела города украинскими войсками разрушена АЗС, повреждены два частных жилых дома, газопровод и объекты электросетей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля мирная жительница погибла в селе Водяном в Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ.